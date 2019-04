Vorurteile… und wie sie entstehen

Am Mittwoch, 24. April 2019, von 17 bis 18 Uhr, gibt’s die nächste Ausgabe von Radio loco-motivo:

«Berner sind langsam, Italiener laut, Afrikaner arm. Migränikerinnen sind hysterisch, Migranten gefährlich, psychisch Kranke unheilbar.»

Vielen Dank. Alles Vorurteile. Im TRIALOCO fragen wir, wie Vorurteile zustande kommen, welche Funktion sie haben und wie es sich anfühlt, täglich mit Vorurteilen konfrontiert zu sein. Es diskutieren eine Betroffene, eine Psychologin und ein Pflegefachmann.

Ausserdem reden wir mit der Musikerin Nicole Wiederkehr der Band Colibri über ihr neues Album «Amore e Utopia», das am 3. Mai erscheint und am 26. April 2019 in der Heitere Fahne mit einer grossen Party getauft wird:



Übrigens… von Colibri stammt unser Sendungsjingle:



Sie hören die Sendung auch in der Wiederholung, am Sonntag, 5. Mai 2019, um 17 Uhr.

Radio loco-motivo Bern ist Ein Angebot der Interessengemeinschaft Sozialpsychiatrie igs, in Zusammenarbeit mit der Radioschule klipp+klang und Radio Bern RaBe.