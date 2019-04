The Hottest Morning Show in Town

Playlist vom 24.04.19, Der Morgen

Lambchop – Gone Tomorrow

Digger Barnes – Long Way

Kevin Morby – I Have Been To The Mountain

Big Thief – Masterpiece

Marlena Shaw – Woman Of The Ghetto

Quad Throw Salchow – Speed

Gershon Kingsley – Hey Hey

Lyzza – Get What U Got

Altin Gün – Süpürgesi Yoncadan

Yakubané – Yakubané

Idris Ackamoor and the Pyramids – Message To My People

Skyjack – Freedom Dance

Bombino – Tar Hani

Newen Afrobeat – Cántaros

Basa Basa – African Soul Power

Joni Haastrup – Wake Up Your Mind

Joseph Lacides – Yo Ka Biguine

Penkowski – Deaddog

Kikagaku Moyo – Fluffy Kosmisch

Hedzoleh Soundz – Rekpete

Evans Pyramid – Never Gonna Leave You

Marie Davidson – Work It (Soulwax Remix)

Mr. Oizo – Machyne

park hye jin – I DON’T CARE

King Bucknor Jr. & His Afrodisk Beat 79 – Mr. Debtor

Nihiloxica – Endongo

Jowaa – Another Round

Ribongia – We Run Tings (feat. Footsie)

Violet – Togetherness

Bibi Tanga & The Selenites – Be Africa (K&F Edit)

Shahrokh Dini – Change

Junkie Slip – Van Kleef’s Klock