Greis bi RaBe: I Am Fair Fashion

Als Rapper hat er die Herzen aller Bernerinnen und Berner schon lange erobert. Egal ob solo, als Teil von PVP oder Chlyklass, Grégoire Vuilleumier a.k.a Greis ist ein Teil dieser Stadt. Heute spricht er über sein neues Projekt „The New New Bern“, ein Curated Secondhand-Laden in der Länggasse, mit dem Greis die Sinne für faire Mode, die trotzdem gut aussieht, schärfen will.

Neben Mode befassen wir uns bei On-Repeat mit DJ-Kid Sillys Inspiration für unser kultiges BOTZ3000 Intro und in der allerletzten Berner Perle geht Leandra Jones dem Geheimnis des „Enten-Brunnens“ auf die Spur.

Faire Mode, geheimnisvolle Enten, was will man mehr!