Am 14. Juni werden Frauen in der ganzen Schweiz streiken. Emine Sariaslan von der Unia ist am 30. April zu Gast bei „Stimme der Kutüsch“ und spricht über die Forderungen der Frauen.

Zudem Gast in der Sendung ist Daniel Flückiger. Er ist Mitglied der Kampagnengruppe VERKEHRT.ch und leitet einen Sozialdienst im Kanton Bern. Mit ihm diskutieren sie über das neue Sozialhilfegesetz, das am 19. Mai im Kanton Bern zur Abstimmung kommt.