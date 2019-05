Donnerstag 09. Mai 2019, 23:00-24:00

Crisscross…Jazz kreuz und verquer – mit Jürg Solothurnmann

CD-News

JONATHAN FINLAYSON: 3 TIMES ROUND (Pi) – VIJAY IYER/ CRAIG TABORN: THE TRANSITORY POEMS (ECM) – GEBHARD ULLMANN BASEMENT RESEARCH: IMPROMPTUS AND OTHER SHORT WORKS (whyPlayJazz) – TOM RAINEY-MARY HALVORSEN-INGRID LAUBROCK: COMBOBULATED (Intakt) – HUMAN FEEL: GOLD (Intakt) – ANNA WEBBER: CLOCKWISE (Pi) – ANGELIKA NIESCIER: NEW YORK TRIO FEAT. JONATHAN FINLAYSON (Intakt)