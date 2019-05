Können Männer feministisch sein?

Sendung als mp3-Datei

In der vorletzten polyphon-Sendung haben wir über den Frauenstreik berichtet. Am 14. Juni rufen Gewerkschaften und Aktivistinnen Frauen in der Schweiz auf zu streiken. Für Lohngleichheit, gegen sexuelle Belästigung, für eine gerechte Verteilung von Hausarbeit. Doch was ist eigentlich mit den Männern.

Viele der Forderungen des Frauenstreiks richten eigentlich explizit an Männer. Sie sollen mehr Hausarbeit übernehmen. Sie sollen sich mehr um Kinder kümmern. Mehr die Pflege von Angehörigen übernehmen. Die Macht abgeben, die in Politik und Wirtschaft Männer haben.

Also haben wir gefragt: Können auch Männer feministisch sein? Und wenn ja, wie?

Unsere Interviewpartner*innen

Dirk von der Unterstützungsgruppe für den Frauenstreik.

Hansjürg Sieber, Vorstandsmitglied bei maenner.ch.

Barbara Ruf von der Fachstelle für die Gleichstellung von Frauen und Männern.

Simone Eggler von TERRE DE FEMMES Schweiz.