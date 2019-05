Berufsbildungsradio – Geschichten aus der Berufswelt

Vom Abdichter bis zur Zimmerin. Das Berufsbildungsradio beleuchtet die bunte Welt der Berufe in der Schweiz. Lernende erzählen, was sie tagtäglich erleben. Berufsbildnerinnen und Berufsbildner präsentieren die Vielfalt der Berufe.





Bereits zum dritten Mal hat Radio Bern RaBe in Zusammenarbeit mit Kanal K Aarau, Radio X Basel und Radio Stadtfilter Winterthur rund zwanzig Berufsporträts produziert, um angehenden Berufsleuten und anderen Interessierten das duale Berufsbildungssystem näher zu bringen. Entstanden sind kurzweilige Geschichten über den Berufsalltag und berührende Porträts von Menschen mit Berufsstolz.





Über 50 Porträts gibt es auf der Webseite www.berufsbildungsradio.ch und auf Soundcloud:



Alle Sendungen im Überblick



Radio Bern RaBe: Halbstündige Sendungen am Mo. 17., Di., 18., Do. 20., Mo. 24., Di. 25., Do. 27. und Fr. 28. Juni 2019, jeweils um 11:30 Uhr (nach dem RaBe-Info) und als Wiederholung um 18:30 Uhr.

Kanal K Aarau: Einstündige Sendungen am Mo. 24. und Sa. 29. Juni, jeweils um 18 Uhr.

Radio X Basel: Einstündige Sendungen am Do. 20. Juni um 18 Uhr, Sa. 22. Juni um 13 Uhr.

Radio Stadtfilter Winterthur: Einstündige Sendungen am Fr. 21. Juni und Mo. 24. Juni, jeweils um 17 Uhr.