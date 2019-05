Frauenstreik 14. Juni

Bei „Stimme der Kutüsch“ am 28. Mai gibt es ein Interview mit Stefanie Cranach. Stefanie Cranach leitet die Frauenstreik Kampagne vom 14. Juni in Bern. Sie arbeitet bei der Gewerkschaft Unia Sektion Bern.

Emine Sariaslan hat sie gefragt, wie die Vorbereitungen laufen und welche Aktivitäten in Bern geplant sind.