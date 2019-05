Keine E-ID von Privaten / Klimaschutz

Die Skepsis in der Schweizer Bevölkerung vor der digitalen Identitätskarte E-ID ist gross, vor allem wenn der Bund die Entwicklung der E-ID in private Hände legt. Die Stadt Bern reagiert auf die Forderungen der Klimastreik-Bewegung und verabschiedet 22 neue Massnahmen für den Klimaschutz. Das Alpine Museum widmet dem Phänomen Echo eine eigene, kleine Ausstellung. Das gibt`s heute im Info-Podcast:

Keine E-ID von Privaten

Online Abstimmen, die Adresse ändern oder Medikamente kaufen. Der digitale Pass, eine sogenannte E-ID, soll künftig ermöglichen, dass im Internet die Identität der User und Userinnen nachgewiesen werden kann. Der eindeutige Identitätsnachweis soll online vor Missbrauch schützen. Sorgen bereitet der Bevölkerung jedoch nicht die Identitätsfälschung beim Login. Sie befürchten, das ihre persönlichen Daten in die falschen Hände geraten. Denn der Bundesrat plant, dass nicht der Bund selbst die E-ID herausgeben, sondern eine Allianz von privaten Unternehmen.

Die UBS, Credit Suisse, die Post, Swisscom und Krankenkassen wollen gemeinsam die Entwicklung der E-ID in die Hand nehmen. Die Daten liessen sich benutzen für die Optimierung der einzelnen Geschäftsmodelle. Das Problem ist, die Schweizer Bevölkerung wurde bisher nicht gefragt. Eine repräsentive Umfrage von Demoscope zeigt nun, 87% der Befragten wollen nicht, dass die E-ID von privaten Unternehmen entwickelt wird. Interessanterweise spricht sich ausgerechnet die Generation Smartphone im Alter zwischen 18 und 34 Jahren am deutlichsten für eine staatliche, statt für eine private Lösung aus. Die Befragten machen sich Sorgen, ob der Datenschutz gewährt ist. Laut der Umfrage würden die meisten potentiellen Nutzer*innen einer E-ID diese gerne für e-Government und die Ausübung politischer Rechte gebrauchen. Bisher ging es in der Diskussion im Bundeshaus jedoch vor allem um E-Commerce, den elektronischen Handel.

Die Digitale Gesellschaft und die Stiftung Konsumentenschutz Schweiz sind alarmiert. Sie hoffen, dass der Ständerat, der als nächstes über die Einführung einer elektronischen Identitätskarte befindet, handelt. Dieser kann im Juni als letztes noch verhindern, dass die E-ID privatisiert wird. Ansonsten bleibt nur der längere Weg über ein Referendum.

Mehr Klimaschutz für die Stadt Bern

Die Stadt Bern spricht nicht nur vom «Klimanotstand», sondern verspricht auch konkrete Massnahmen. Der Gemeinderat ergänzt die städtische Energie- und Klimastrategie 2015 (2015) mit ihren 31 Massnahmen um weitere 22 Klimaschutzmassnahmen. Es sind Massnahmen, die in der Kompetenz der Stadt liegen und politisch durchsetzbar sind, wie zum Beispiel ein schnellerer Anschluss der Quartiere ans Fernwärmenetz, die Aufhebung von Parkplätzen, ein Flugverbot für Geschäftsreisen der städtischen Angestellten oder die Verbilligung von ÖV-Abonnementen für Jugendliche.

Die Stadt Bern will jetzt handeln, weil sie die Klimastreikbewegung ernst nimmt und weil sie ein Zeichen gegen die schleppende kantonale Klimapolitik setzen will. Eigentlich hatte sie auf ein JA bei der kantonalen Abstimmung zum neuen Energiegesetz gehofft. Wegen dem NEIN muss sie nun eigene Massnahmen ergreifen.

Die Stadt Bern konnte bereits in den letzten Jahren den CO2-Ausstoss vermindern, nun soll die Klimaschutzpolitik noch ein wenig beschleunigt werden. Allerdings ist die Stadt Bern auf eine Zusammenarbeit mit Bund und Kanton angewiesen. In vielen Bereichen hat sie nicht das letzte Wort.

Die Stadt Bern sei weiter als viele andere Städte, was den Klimaschutz beträfe, sagt Stadtpräsident Alec von Graffenried gegenüber RaBe. Doch das reiche nicht: Die Stadt müsse in nationalen und internationalen Netzwerken dafür kämpfen, dass griffige Massnahmen gegen die drohende Klimakatastrophe ergriffen werden.

Am 6. Juni 2019 wird der Stadtrat über die vorgeschlagenen Massnahmen des Gemeinderats und zusätzliche Klimaschutzmassnahmen debattieren.

Der RaBe-Bericht von der Medienkonferenz des Gemeinderats auf dem Turm des Berner Münsters:

Echo – Wenn der Berg zurückruft

Eigentlich ist es physikalisch ganz einfach zu erklären: Schallwellen prallen auf ein Hindernis und werden zurückgeschickt – man hört sein eigenes Schreien, Singen oder Jodeln. Seit jeher übt das Echo eine grosse Faszination auf die Menschheit aus, so auch auf den Stimmkünstler Christian Zehnder. Dieser ist nicht nur Musiker, klassisch ausgebildeter Bariton und Performance-Künstler, sondern hat auch die Plattform Echotopos ins Leben gerufen, eine Art GPS für Echojäger*innen. Auch Zehnder selber begibt sich in seiner Freizeit gerne auf Echojagd und hat dafür mit schwerem Aufnahmeequipment im Rucksack so manch steiles Geröllfeld überwunden.

Sieben der Echorufe, die Christian Zehnder aufgezeichnet hat, gibt’s derzeit im Alpinen Museum zu hören, denn dort wurde letzten Freitag die kleine Ausstellung Echo. Der Berg ruft zurück eröffnet. Auf Kopfhörern gibt es Echos aus der Bergwelt und dem urbanen Raum zu hören, denn schliesslich antworten nicht nur Felswände, sondern auch Gebäude und Bauwerke wie etwa die Lorrainebrücke. Die Ausstellung im Biwak des Alpinen Museums widmet sich aber nicht nur dem Echo im akustischen Sinne, sondern fragt spielerisch und assoziativ auch nach Resonanz in verschiedenen Lebensbereichen. So wird das Echo etwa als Instrument in Medizin und bei Ortungssystemen thematisiert, im Tierreich oder als Namenspate unzähliger Jodlerclubs, oder als Möglichkeit zur Geldgenerierung im aufkommenden alpinen Tourismus des 19. Jahrhunderts.

Im Beitrag für RaBe spricht der Direktor des Alpinen Museums Beat Häsler darüber, warum Resonanz in der Gesellschaft unabdingbar und ausserdem gibt Christian Zehnder Auskunft über seine Faszination für den Widerhall, über Flatter- und Wanderechos und erklärt den Unterschied zwischen Hall und Echo.

«Echo. Der Berg ruft zurück», Biwak des Alpinen Museums, bis 27. Oktober 2019