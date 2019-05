The Hottest Morning Show In Town

Playlist vom 29.05.19, Der Morgen

Amadou & Mariam – A Chacun Son Probleme

YĪN YĪN – Dion Ysiusk

Howald – Clank

L’Eclair – Taishi Koto, Pt 2

Cannibale – Do Not Love Me Too Much

King Krule – Logos

Viagra Boys – Just Like You

True – Liberty (Ah Ah)

Barbatuques – Baiana

Maria Rita Stumpf – Cântico Brasileiro nº3 (Kamaiurá) (Selvagem & Carrot Green Remix)

Stephen Rippy – Shamburger

Misha Panfilov Sound Combo – You Got It Right

Orlando Julius & The Heliocentrics – In The Middle

Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp – Apo

Les Morts Vont Bien – Das Leben Ist So Schwarz

Emilie Zoé – Dead Birds Fly

Tanya Tagaq – Uja

Black Midi – Crow’s Perch

Horse, I’m Virus – Blood Moon Baby

Jonathan Bree – Fuck It

Beirut – Corfu

Cüneyt Sepetçi & Orchestra Dolapdere – Arnavut Gaydasi

Sneaker – Algerian Rai

Muthoni Drummer Queen – Million Voice

Sons Of Kemet – My Queen Is Harriet Tubman

Connan Mockasin – I’m The Man, That Will Find You

Yu Su – Little Birds, Moonbath (feat. Michelle Helene Mackenzie)

Yaeji – Drink I’m Sippin On

Cyril Cyril – Sous La Mer C’est Calme

Tommy Lobo – Braze

Lotic – Heterocetera

Felix Da Housecat Featuring Ms Kittin – Silver Screen Shower Scene (FC Kahuna Remix)

infinite bisous – Period

Malphino – Molienda

Crack Cloud – Swish Swash

slowthai – Inglorious (feat. Skepta)

JPEGMAFIA – Thug Tears

RP Boo – U-Don’t No

Interplanetary Criminal – Give

Escape-ism – Nothing Personal

Islandman – Agit

The Comet Is Coming – Blood of the Past (feat. Kate Tempest)