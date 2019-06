Wengen – 1100 Einwohner*innen und 5500 Gästebetten

Wengen ist einer der Orte in der Schweiz, die bestimmt sind vom Tourismus. Im Ort selbst wohnen 1100 Leute. Auf 23 Hotels und unzählige Ferienwohnungen verteilen sich aber 5500 Gästebetten. Während des Lauberhornrennens sind bis zu 10.000 Leute in Wengen unterwegs. Wie ist es, in Wengen zu leben? Wie geht man damit um? Das Porträt eines Ortes zwischen Tourismus-Management, Overtourism, Internationalität und Idylle.

Unsere Interviewpartner*innen

Rolf Wegmüller vom Wengen Tourismus.

Rolf Graf von der Graf AG.

Lidice Schweizer vom Hotel Bernerhof.

Philipp Gertsch vom Centralsport.

Ko Koens von der Beda Universtität in den Niederlanden (Website von Koens)