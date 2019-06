Frauen*streik – Rückblick auf den 14. Juni

Heute im RaBe-Info blicken wir zurück auf den Frauen*streik am 14. Juni 2019:



Über eine halbe Million Menschen ging am Freitag, 14. Juni 2019, auf die Strasse und demonstrierte für die Gleichstellung, eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie, gegen Sexismus und für Nulltoleranz bei der Gewalt an Frauen. Am 2. Frauen*streik in der Schweizergeschichte wurden zum Teil die gleichen Forderungen gestellt, wie schon 28 Jahre zuvor am 14. Juni 1991, als der erste Frauenstreik über die Bühne ging.

Obwohl viele Forderungen von 1991 inzwischen von der Politik aufgenommen wurden, gibt es punkto Gleichstellung weiterhin viel zu tun. Insbesondere die Privatwirtschaft ist gefordert, vorwärts zu machen – zum Beispiel bei der Lohnungleichheit. Noch immer verdienen Frauen in vielen Jobs fast 20 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen. Die Gewalt an Frauen hat in den letzten Jahren nicht abgenommen, obwohl die Gesetze etwas strenger geworden sind. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist vielfach eine Lüge, die vor allem zur Mehrbelastung von Frauen führt.



Solidarisch haben sich rund zwei Dutzend Frauen (und ein paar Männer) von verschiedenen Radios zusammen getan und am 14. Juni 2019 – auf den Frequenzen von RaBe, Kanal K Aarau, Radio X Basel und Radio RaSa Schaffhausen – als Radio Frauen*Streik gesendet: