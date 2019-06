29.6. 13-14 Uhr: …u när??? – Young Reporters on Air

…u när?

Das ist der Titel unserer Sendung. Wir sind drei Jugendliche aus Bern und Umgebung, alle 15 Jahre alt und trotzdem alle unterschiedlich. Doch eines haben wir gemeinsam: wir interessieren uns für Journalismus. Durch das Projekt „Wir reden mit!“ von Plan International Schweiz haben wir – zusammen mit anderen Young Reporters – die Chance bekommen, einen Medienbeitrag zum Thema „Partizipation von Kindern und Jugendlichen in der Schweiz“ zu gestalten. Wir machen dies in Form einer Radiosendung. „…u när?“ steht für die vielen Fragen, die entstehen. U när? Was geschieht, wenn man 18 Jahre alt wird? U när? Was macht man nach der Schule? U när? Ist man auf einmal erwachsen? Mit diesen Themen und Fragen setzen wir uns auseinander und wollen den Zuhörer*innen tiefere Einblicke in die Gedanken und Sorgen unserer und vergangener Generationen ermöglichen.

29.Juni, 13-14 Uhr

Eine Sendung von Aneschka Berchthold, Kilian Braig und Nerea Spori

Die Themen der Sendung:

– Gesprächsrunde politisches Engagement bei Jugendlichen

– Ein Gespräch über das Stimmalter ab 0 Jahren mit Thomas Handschin

– Berufsbildung

Berufsbildungsradio

Berufsberatung

Eine Sendung in Zusammenarbeit mit Plan International Schweiz

Mehr Informationen zum Partizipations-Projekt „Young Reporters“ gibts hier.