Die Labels Trouble in the East und Trost – DO 4.Juli 2019 

DO 4. Juli 2019, 23:00-24:00

Crisscross…Jazz kreuz und verquer – mit Jürg Solothurnmann

Die Labels Trouble in the East (Berlin) und Trost (Wien)

HENRIK WALSDORF/ ACHIM KAUFMANN/ ANTONIO BORGHINI/ CHRISTIAN LILLINGER: COMING UP FOR AIR (Trouble in the East) – GERHARD GSCHÖSSL/ ALBERTO CAVENATI/ SUNK PÖSCHL: BITTE! (Trouble) – RUDI MAHALL/ GERHARD GSCHÖSSL/ JOHANNES FINK/ JAN RODER/ MICHAEL GRIENER: REICH DURCH JAZZ (Trouble) – HAVARD WIIK/ MICHAEL THIEKE/ ANTONIO BORGHINI: OCCURRENCIES: DER LANGE SCHATTEN (Trouble) – TILTH: ZOU NO JOURO – Trouble

MATS GUSTAFSSON/ INGEBRIGHT HAKER FLATEN/ PAAL NISSEN-LOVE: THE THING AGAIN (Trost) – JOE McPHEE/ JOHN BUTCHERS: THE HILL OF JAMES MAGEE (Trost) – CHIGAGO EDGE ENSEMBLE: INSIDUOUS ANTHEM(Trost) – LEE RANALDO/ JIM JARMUSCH/ MARC URSELLI/ BALASZ PANDI(Trost)