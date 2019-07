Nichts für Füdlibürger…

…ist die Zwischennutzung der Schützenmatte durch die Gruppe PlatzKultur… sie wird deshalb mit Lärmklagen eingedeckt. Nichts für Füdlibürgerinnen ist auch das Fantastische Film Festival von Neuchâtel NIFFF… weil es den guten Geschmack in Stücke reisst…



Zwischennutzung mit Tücken auf der Schützenmatte

Letzten Sommer hat der Verein PlatzKultur den Zuschlag für die Koordination der dreijährigen Zwischennutzung auf der Schützenmatte erhalten. Gegen das Baugesuch wurden 3 Einsprachen von 18 Parteien eingereicht, laut der Zeitung Der Bund vornehmlich aus dem Altenberg vom gegenüberliegenden Aareufer. Diese Einsprachen lähmen seit nunmehr 9 Monaten den Betrieb auf der Schützenmatte. Bei Kevin Liechti und Christoph Ris vom Verein Platzkultur stapeln sich neben den Einzelbewilligungen auch die Strafbefehle wegen Lärmbelästigung oder Verstössen gegen das Gastgewerbegesetz, die sie aufgrund fehlender Koordination der städtischen Behörden immer wieder zugestellt erhalten. Mehrmals haben sie sich überlegt, das Projekt aufzugeben, fühlen sich jedoch den Kunst- und Kulturschaffenden verpflichtet, die ihre Projekte auf der Schützenmatte umsetzen. PlatzKultur sieht vor allem die Stadt in der Pflicht und fordert vom Stadtpräsidenten Alec von Graffenried ein klares Bekenntnis zum Projekt.

Blaise Kropf, Generalsekretär bei der Präsidialdirektion der Stadt Bern betont gegenüber RaBe, die Stadt stehe nach wie vor voll und ganz hinter dem Projekt und setze alles daran, mit den Einsprechenden eine Lösung zu finden. Regierungstatthalter Christoph Lerch seinerseits betont, er anerkenne das geplante Aufwertungsprojekt der Stadt Bern auf der Schützenmatte und werde sie im rechtlichen Rahmen unterstützen, sofern es die Einsprachen zulassen.

Die aktuelle Einzelbewilligung des Vereins PlatzKultur wurde am vergangenen Montag zum letzten Mal erneuert und läuft noch bis am 10. Juli. Was danach passiert, ist einmal mehr offen.

Virtuelle und andere fantastische Realitäten am NIFFF 2019

Ab dem 5. Juli treffen sich Filmfreaks aus der ganzen Welt am Neuchâtel International Fantastic Film Festival NIFFF. Bis am 13. Juli 2019 laufen dort über 150 Filme der Genres Horror, Science Fiction und Fantasy aus aller Welt sowie Gangster- und Kampfsportfilme aus Asien. Zudem gibt es am NIFFF ein reichhaltiges Rahmenprogramm, dass sich mit Gaming Culture und den Technologien der Zukunft befasst, wie zum Beispiel Augmented und Virtual Reality.

