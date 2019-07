RaBe sucht per sofort Mitarbeiter*in Administration 40%

Wir brauchen Verstärkung! Per sofort oder nach Vereinbarung

Deine Aufgaben:

Du bist zuständig für die Hauptaufgaben im administrativen Bereich. Du führst die Mitgliederadministration und das Supporterwesen (Bearbeitung der Anträge, Erfassen von Daten und Mutationen, Auskünfte einholen und erteilen, usw.). Du organisierst und überwachst die Terminkoordination im Betrieb und im Verein (Einberufen von Teamsitzungen, Erstellen der Jahresplanung usw.). Du fungierst als Ansprechperson für diverse Anfragen (Mitbetreuung von Office-Telefon und Mailkommunikation).

Wir bieten:

Du arbeitest in einem kleinen Team, in einem lebhaften Umfeld, bei dem Du viele Menschen aus den unterschiedlichsten Kulturen kennenlernst. Du bekommst einen Einblick in den Radioalltag und hast – wenn von dir erwünscht – die Möglichkeit, dich über dein Pensum hinaus im Verein zu engagieren. Wir bieten ein Jahresarbeitszeitmodell: Die im Herbst und Winter kumulierten Überstunden kompensierst Du im Frühling und Sommer. Nebst einem Einheitslohn sind die Arbeitsbedingungen durch den Gesamtarbeitsvertrag festgelegt.

Anforderungen:

Du arbeitest selbständig, sehr exakt und pflichtbewusst, effizient und speditiv. Du denkst mit, suchst den Austausch im Team und sagst deine Meinung offen und direkt. Du bist flexibel und einverstanden dein Pensum über das Jahr der Arbeitslast entsprechend anzupassen. Gute IT-Anwenderkenntnisse (MS-Office), Erfahrung im Rechnungswesen und stilsicheres Deutsch setzen wir voraus. Und wenn du bereits Erfahrung im Mitgliederwesen mitbringst, bist du für den Job perfekt! Aufgrund der momentanen Zusammensetzung, werden Bewerbungen von Frauen bevorzugt.

Bei Fragen stehen Dir folgende Personen zur Verfügung:

Martin Schneider 031 330 99 95 martin.schneider@rabe.ch

Magdalena Nadolska 031 330 99 94 magdalena.nadolska@rabe.ch

Bitte schick uns deine Bewerbung bis am 5. August 2019 in elektronischer Form an: job@rabe.ch