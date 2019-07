Vier Schwestern auf… und neben der Bühne des «Cirque de Loin»

Zirkus, Theater, Performance, Musik… irgendwo an der schmalen Grenze von gutem und schlechtem Geschmack. Da bewegt sich der Cirque de Loin, der im Moment auf dem Gaswerkareal am Aare-Ufer von Bern gastiert. Am 11. Juli starten dort die vier Artistinnen des verrückten Zirkus – Martina Momo Kunz (Les Memoires d’Helène), Newa Grawit, Carolin Jakoby und Aedin Walsh – ihr neuestes Stück Soror:





Das Stück «Soror» geht um vier Schwestern, ihren verstorbenen Vater und generell um das Thema Familie oder wie sie es ausdrücken: «So konsequent liebevoll und brutal, wie es nur in Familien möglich ist. In einer elektrisierenden Mischung aus Schauspiel und Artistik setzt sich SOROR mit den Abgründen der Familie auseinander. Ungeschliffen, absurd, zart – und ohrenbetäubend komisch.»

Die vier Artistinnen des Stücks vermischen Zirkuskunst und Theater. Sie leben im Moment zusammen auf dem Gaswerkareal und teilen sich alles. Zuweilen flössen ihre Alltagserfahrungen als temporäre Schwestern ins Stück ein, sagen Newa Grawit und Martina Momo Kunz im Interview mit RaBe. Mit einer grossen Portion Artistik soll das Stück die Leute verzaubern, mit Elementen der Performancekunst ein bisschen provozieren.



Aufführungen auf dem Berner Gaswerkareal: 11. / 12. / 13. / 17. / 18. Juli 2019, jeweils um 20 Uhr

Aufführungen am Säbeli Bum Festival in der Heitere Fahne in Wabern: 21. bis 23. August 2019, jeweils um 20 Uhr.