Feuerwehr Viktoria ist definitiv da!

Heute im Info sprechen wir über den genehmigten Baurechtsvertrag für die Alte Feuerwehr Viktoria, wir hören, warum Menschen in Georgien bereits seit zwei Wochen auf die Strasse gehen und erfahren ob unser Radioblogger Dennis Schwabenland nach seinem fulminanten Spiessrutenlauf nun die Schweizer Staatsbürgerschaft erhält, oder nicht.

Von der Zwischennutzung zur Dauernutzung

Das Areal der Alten Feuerwehr Viktoria wird nun also definitiv der Spekulation entzogen. Der Gemeinderat hat gestern einen entsprechenden Baurechtsvertrag genehmigt: Das bis ins Jahr 2099 dauernde selbständige Baurecht wird an die equimo AG als hundertprozentiges Tochterunternehmen der Stiftung Edith Maryon abgegeben. Die equimo AG wird in Zukunft die verschiedenen Räumlichkeiten an die Genossenschaft Feuerwehr Viktoria vermieten. Der Gewerberaum und die Tagesschule bleiben erhalten, neu entsteht gemeinnütziger Wohnraum. Baubeginn sei aber weder heute noch morgen, erklärt Nicole Stolz, Co-Präsidentin der Genossenschaft im Interview. Erst gebe es einen Architekturwettbewerb, aus welchem ein Siegerprojekt erkoren wird, dann dürfen Anwohner*innen noch mögliche Bedenken äussern.

Heute Abend, 5. Juli ab 18 Uhr findet im Innenhof der Feuerwehr eine Informationsveranstaltung statt z.B. für Menschen, welche gerne Genossenschafter*in werden wollen.

Proteste in Georgien

Seit zwei Wochen protestieren Tausende Menschen in der georgischen Hauptstadt Tiflis gegen den russischen Einfluss auf ihr Land. Sie fordern den Rücktritt des Innenministers sowie des Vorsitzenden des Parlaments und möchten eine Wahlreform erreichen. Auslöser der Demonstrationen war dabei der Besuch eines russischen Parlamentariers.

Schwabenland im Schweizerland

Schauspieler und Regisseur Dennis Schwabenland will Schweizer Bürger werden und berichtet bei uns im Radioblog über dieses nicht ganz einfach Unterfangen. Heute Teil 4: der Brief.