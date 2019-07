Trotz Info-Sommerpause… Sendungen bei freie-radios.net hören

Das RaBe-Info macht Sommerpause bis am 11. August 2019… wer trotzdem gerne ab und zu Beiträge mit News jenseits vom Medienmainstream hören will, der oder dem empfehlen wir www.freie-radios.net.



Freie-Radios.Net ist eine Initiative vom Bundesverband Freier Radios in Deutschland. Dort teilen freie Radios und Radiomacher*innen aus dem deutschsprachigen Raum ihre Beiträge – auch RaBe. Täglich erscheinen dort neue Beiträge – trotz unterschiedlicher Qualität immer wieder spannend… viel Vergnügen.