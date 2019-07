The Individualism of Gil Evans – DO 18.Juli 2019

DO 1. August 2019, 23:00-24:00

Crisscross…Jazz kreuz und verquer – mit Jürg Solothurnmann

Wiedergehört: The Individualism of Gil Evans (1964)

Gil Evans (1912-88) war einer der bedeutendsten Jazzarrangeure und Komponisten –, ein notorischer Tiefstapler, der aber neugierig die Jazzentwicklung bis zum Progressive Jazz und zu Live-Elektronik mitvollzog. Der Mitschöpfer des Cool Jazz wurde durch seine impressionistische Reinterpretation des orchestralen Jazz und die Zusammenarbeit mit Miles Davis – von „The Birth of the Cool“ bis „Sketches of Spain“ – ein Begriff. Auch seine Aufnahmen von 1963/64 sind ein Meilenstein. Da ersetzte er die Big-Band-Sätze mit einem farbenreichen solistischen Konzept mit oft unübliche Instrumente wie Waldhorn, Bassflöte, Bassklarinette, Oboe, Englischhorn, Fagott, Konzerttuba, Harfe usw.