Der Sommer ist noch nicht fertig, the Sun Is Burning.

Here Comes the Summer by Abbazappa, am Dienstag 06.08.2019 von 20:00 bis 21:00 on rabe.ch. Mit neue Coole Sommer Lieder, die du wahrscheinlich, no nie ghört hast, zb The Undertones – Here Comes the Summer, oder Pink Floyd – Summer ’68 u.v.a