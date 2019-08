abbazappa`s Sommer Lieder

Gespielte Lieder 06.08.2019 der Sommer ist noch nicht fertig…

01 The Undertones – Here Comes the Summer(1979)

02 Billy Stewart – Summertime(1966)

03 The Stranglers – Summer In The City(1997)

04 The Black Keys – Go(2019)

05 The Rolling Stones – Summer Romance(1980)

06 Pink Floyd – Summer 68(1970)

07 James Gang – Summer Breezes(1974)

08 Gil Scott-Heron and Brian Jackson – The Summer Of 42(1975)

09 Joe Walsh – Indian Summer(1978)

10 Donovan – One English Summer(2015)

11 Naxatras – Sun Is Burning(2017)

12 Hammerhead – Summer Nights(1975)

13 Alphayn – Der Sonne Entgegen(2018)

14 Brian Setzer – Summertime Blues(1987)

15 Luke Kelly With The Dubliners – ‎The Sun Is Burning(1972)