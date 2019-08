AFRO SUMMER JAM: Hot Connection vo Züri bis Bärn !

Die Afro-Swiss Community hat ein neues Festival ! Wir gewähren Dir einen Einblick hinter den Kulissen des „Afro Summer Jam“. Zum ersten Mal überhaupt, wurde dieser Event am Ufer des Zürichsees in Zürich-Wollishofen durchgeführt. Eventmanagerin Eve Azigbo konnte mittels einem variablen Angebot an Acts, Food & Workshops eine multikulturelle Masse hinlocken. Das Festival war mehr als nur ein Erfolg und wird im Sommer 2020 nochmals für kochende Vibes am Zürichsee sorgen. BE there !

