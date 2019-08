Loft Jazz Sessions New York 1976 – DO 15. August 2019

DO 15. August 2019, 23:00-24:00

Crisscross…Jazz kreuz und verquer – mit Jürg Solothurnmann

Wiedergehört: Loft Jazz Sessions New York 1976

Als sich Ende der 1960er Jahre in New York in Manhattan Musiker, Künstler und Galeristen in die leer gewordenen Lagerhallen und Industrieräume (Lofts) einmieteten, löste das eine Blüte des Free-Jazz aus. Die Lofts – ein Experimentierfeld der Künste – dienten gleichzeitig als Wohn-, Konzert- und Schauraum und Tonstudio. Im Studio Rivbea von Sam Rivers entstand 1976 eine Dokumentation der Loft Jazz-Szene (5 Lps, 3 CDs). Ein Rückblick mit Aufnahmen u.a. mit Konzertaufnahmen u.a. mit Jimmy Lyons, Karen Borca, David Murray, Olu Dara, Byard Lancaster, Dave Burrell, Sam Rivers, Ken McIntyre, Arthur Blythe, Randy Weston und dem Henry Threadgill Trio.

