Cyclotone: Pedalen für CO2-freie Musik

Wenn eine Musikgruppe auf Tournee ist, wird das Equipment normalerweise mit Autos oder Lastwagen oder je nach Grösse der Bands auch mit dem Flugzeug von Ort zu Ort bewegt. Nicht so bei Cyclotone. Das Musikfestival reist zwar auch quer durch die Schweiz, allerdings werden die Instrumente und die technische Ausstattung auf vier Fahrrad-Anhängern durch die Schweiz chauffiert. Vier bis fünf Fahrer*innen karren dabei jeweils 50 Kilo Material über Landstrassen.

Die Schweizer Ausgabe von Cyclotone wurde von Bernhard Zitz, der auf der Tournee die Technik verantwortet, und Musikerin Béatrice Graf ins Leben gerufen. Start war am 1. August in Genf, von dort führte die Tourstrecke etappenweise nach Freiburg und Zürich und macht am Freitag 15. August auch in Bern auf der Warmbächli-Brache Halt.

Cyclotone ist eine Konzerttournee im Zeichen der sanften Mobilität und will einen Beitrag zu einem CO2-freiem Festival-Betrieb leisten. Entsprechend wird auch der Strom auf der Bühne durch reine Muskelkraft erzeugt. Zuschauer*innen pedalen auf zwei fix montierten Fahrrädern und liefern so die notwendige Energie, um die Verstärker zum Laufen zu bringen. Bis anhin seien Transport und Auftritte gut verlaufen, sagen Zitz und Graf im Interview mit RaBe. Die Fahrt von Luzern durchs Entlebuch nach Bern dürfte allerdings ordentlich in die Waden gehen.

Cyclotone, Brache Warmbächli, FR 16. August, ab 16:45 Uhr musizieren Béatrice Graf, Joël Musy, Mayeu Flutzeug, Chadi Messmer, Luzius Schuler und Lorraine Voisard (Spoken Word)