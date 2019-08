The hottest Morning Show In Town

Playlist vom 14.08.19

Geri Baird – Backside Of The Desert

Mavis John – Use My Body

Argelia Fragoso Y Orquesta Egrem – No Lo Creas

Commy Bassey – Looking For My Man

Aktion – Tell Me Baby

Blo – Trace Of Suicide

Nérija – Riverfest

Bon Iver – RABi

B Boys – Pressure Inside

Mercedes Jens – Oben Ohne Geldautomat

Pisse – Work Life Balance

Courtney Barnett – Elevator Operator

Cage The Elephant, Beck – Night Running

Dejot – Uhujano

Len Sander – Woman On The Run

Planningtorock – Transome

Jlin – Black Origami

Christy Essien – Don’t Let Me Down

Instant Funk – Dark Vader

Ipek Köçman – Uranüs 3000

Grup Doğuş – Namus Belası

Rhythm Makers – Zone

Isaac Birituro And The Rail Abandon – So Ma (Blood Wine Or Honey Remix)

DJ Khalab – Zaire (Will LV Remix)

Ebony Bones – No Black In The Union Jack

Oby Onyioha – Enjoy Your Life

Ofege – Burning Jungle

Deodato – Keep On Movin‘

Freedom – Get Up And Dance

DMX Krew – EPR Phenomena

Zackey Force Funk – Bodyrock Shotgun

Xl Middleton – Bumpin‘

Yellow Magic Orchestra – Technopolis

Tangerine Dreams – North Yankton Memories

Subject – Don’t Be Blind

Richenel – I Need Your Love Again

Loredana – Ora Lo So (Bottin Edit)

Jack Wood – Born To Wander

The Bamboos – I Got Burned (feat. Tim Rogers)

Glass Candy – Digital Versicolor