Cycling Challenge – Auf’s Velo für einen guten Zweck

Schweizer Velos sind beliebt, so beliebt, dass das Velozentrum Faso Velo in der burkinischen Hauptstadt Ouagadougou gerne 5000 Stück davon hätte. Der Verein Velafrica, welcher das Zentrum mit aufgebaut hat, startet deswegen eine Cycling Challenge. Vom 26. August bis zum 22. September treten Teams von bis zu sechs Personen in die Pedale, es winken verschiedene Preise und der Titel als „Most sweaty Team“. Das so gesammelte Geld wird dann von Velafrica direkt investiert in die Aufbereitung und Verschiffung der Fahrräder nach Burkina Faso.

„Auf dem ganzen Kontinent wird kein Fahrrad produziert, Afrika ist auf Importe angewiesen“ erklärt Sabine Zaugg, Kommunikationsverantwortliche bei Velafrica, im Interview mit RaBe. Die alten Schweizer Velos seien im Gegensatz zu Neuware aus China reparierbar und oftmals von viel höherer Qualität. Velafrica exportiere deswegen nicht nur Fahrräder Richtung Süden sondern auch Wissen – indem der Verein Ausbildungsszentren baue und Menschen somit vor Ort ermächtige, die Velos auch instand halten zu können.

Fordere uns heraus! Auch das RaBe ist am Start mit einem Veloteam! Anmeldeschluss zur Cycling Challenge ist Donnerstag, der 22. August.