Abbazappa`s Astronauten Soundtrack

145 Sendung Gespielte Lieder 20.08.2019 Der Mond

01 Deichkind – Der Mond

02 Die Prinzen – Mann im Mond(2012)

03 The Waterboys – The Whole Of The Moon(1992)

04 Harvey Rushmore & the Octopus Highway To The Moon(2016)

05 Television – Marquee Moon(1977)

06 King Krule – La Lune(2017)

07 Quicksilver Messenger Service – Maiden of the Cancer Moon(1983)

08 The Doors – Moonlight Drive(1967)

09 Radiohead – The Numbers(2016)

10 Xmal Deutschland – Mondlicht(1984)

11 Christian Steiffen. – Ich hab dir den Mond gekauft(2013)