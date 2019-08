Wie weiter in der Klimapolitik?

Philosophischer Kurs zur Klimapolitik

Anarchie als mögliches Mittel im Kampf gegen die drohende Klimakatastrophe. Das ist eine der Thesen, welche der Verein philosophie.ch in einem Kurs diskutieren will.

Unter dem Titel Klimapolitik trotz Unsicherheit? werden sich Teilnehmende systematisch den unterschiedlichsten Fragen nähern.

Als Kickoff zu diesem Kurs findet am kommenden Montag im Café Kairo ein Diskussionsabend statt. Prof. David Dürr – laut Veranstalter*innen „Anarchist mit Schalk und Ernsthaftigkeit“ – stellt dabei die Frage in den Raum, ob das System der Demokratie im Kampf gegen die drohende Klimakatastrophe hinderlich sei.

Dr. Sebastian Leugger leitet den Kurs „Klimapolitik trotz Unsicherheit?“, welcher jeweils Donnerstagabend im Erlesen im Progr stattfindet, am 29. August, 5. September und 12. September. Kosten Normalpreis 350.-. Hier geht’s zur Anmeldung.

