Was aus Richi wurde (i ha doch gseit söusch die häbe!)

«Richi, i ha dr doch gseit, söusch die häbe!!!» Diese Worte machten vor fünf Jahren auf allen TV-Kanälen die Runde und machten Auswanderer Hermann Schönbächler und dessen Sohn Richi ungewollt zu Berühmtheiten. Schönbächler wollte seinen knapp vierjährigen Sohn aus dem Bagger heben, was dann leider nicht ganz so klappt, wie es sollte. Zu sehen war das ganze in der SRF Doku «uf und drvo».

Was ist aus Richi geworden? Diese Frage hat sich Noah Oetterli gestellt. Der Thuner ist seit rund drei Jahren in der Slam Poetry Szene unterwegs und räumte bei den U20-Schweizermeisterschaften den dritten Platz ab.