Nichts ist so langweilig wie die Wahrheit (Timmermahn)

Wenn er wüsste, zu wem es zu beten gälte, würde er stets nur darum beten, dass ihm seine Fantasie erhalten bleibe, sagt Autor, Maler und Performer Timmermahn. Der 77-jährige ist eine sympathisch schillernde Figur in der Schweizer Kunstszene und hat sich nicht nur mit seinen Bildern, sondern vor allem auch als Dichter und Erzähler einen Namen gemacht.

Zurzeit bestreitet Timmermahn zusammen mit Tom Kummer, Patrick Frey und Reeto von Gunten die Veranstaltungsreihe «Märchen am See», wobei er mit kernigem Oberländer-Akzent einmal mehr klar macht, dass ihm die Fantasie bis anhin alles andere als abhanden gekommen ist.

In seiner Geschichte skizziert Timmermahn eine Schulschlussfeier, bei der so einiges aus dem Ruder läuft. Dabei zeigt er viel Lust am Fabulieren und Freude am sprachlichen Experimentieren. Sympathisch schräg ist das Ganze und dabei mit viel Schalk und gesellschaftspolitischer Wachheit vorgetragen. Möge sie ihm noch lange erhalten bleiben, seine geliebte Fantasie!

Kurzinterview mit Timmermahn:



Auszug aus der Schlussfeier der etwas anderen Art:

Märli am Pool, KaWeDe, Bern, DO 5.9.19

Märli am See, Seebad Enge, Züri, 3., 10. Und 11.9.19