Zwischen Kunst, Sport und Löffel-Geschichten

Zwischen den letzten Vorbereitungen und dem Vernissage Start in der „Soon Gallery“ in Bern, hat Julian Burkhard noch schnell den Weg zu uns ins Studio eingeschlagen. Julian gab uns einen kleinen Einblick in seinem Kunstschaffen und was uns alles erwarten kann heute Abend ab 18:00 bei seiner Vernissage (aus technischen Gründen ist dieses Interview nicht zu hören).

Zwei brandneue Serien haben heute Premiere:

In „Randsportart“ bekommt heute Rock’n’Roll Akrobatik die ganze Bühne für sich:

Die Serie „zerschte Löffeli Musik“ erzählte uns in der ersten Episode Lüku wie er sein erstes Löffelchen von Super Tramp bekam.

Und ein Ohrvoll Gabe Gurnsey kommt heute als Musiktipp von DJ Kid Silly