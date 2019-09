13 Posaunen und Generationentandem

Das Generationentandem bringt Alt und Jung näher zusammen, Posaunist Vicente Climent Calatayu ist seinem Instrument komplett verfallen und Schauspieler Dennis Schwabenland will Schweizer werden. Dies und mehr gibts heute im RaBe-Info zu hören (Podcast hier ab Mittag).

Alt und Jung im Kampf gegen den «Generationenkonflikt»

Brücken bauen zwischen Jung und Alt, jugendliche Offenheit mit der Lebenserfahrung von älteren Menschen verknüpfen und einen Generationenaustausch auf Augenhöhe ermöglichen. Das ist alles leichter gesagt als getan, doch genau darum geht es den Menschen, die hinter dem noch jungen Magazin von «Und» – das Generationentandem stehen.

Vor sieben Jahren angestossen durch eine Maturarbeit, ist das einzigartige Projekt aus Thun in der letzten Zeit immer grösser geworden und überzeugt mittlerweile mit einem ausgesprochen professionellen Auftritt. «Und» – das Generationentandem ist aber nicht nur ein regelmässig erscheinendes Magazin, sondern in allererster Linie eine Plattform, die junge und alte Menschen in Kontakt bringen will. An den unterschiedlichsten Anlässen kommen die verschiedenen Generationen zusammen, diskutieren über gesellschaftlich relevante Themen und lancieren gemeinsam neue Projekte. So etwa auch das Generationenfestival welches nun bereits zum zweiten Mal ausgetragen wird und am kommenden Wochenende in Thun über die Bühne geht.

Salim Staubli war für uns beim „Generationentandem“ zu Besuch und sprach mit Elias Rüegsegger (25) und Anne-Marie Voss (74) über die Erfolgsgeschichte von «Und» – das Generationentandem:

«Posaunen sind sexy»

Das Das Berner Symphonieorchester (BSO) wurde vor 142 Jahren gegründet und gehört zu den grössten Orchestern der Schweiz. Grundsätzlich ist das BSO im Casino Bern beheimatet, allerdings mussten die rund 100 Musiker*innen die letzten zwei Jahre wegen Umbauarbeiten im Exil musizieren. Am Donnerstag 5. September wurde das Casino frisch renoviert wiedereröffnet – der Verantwortliche Kultur Nik Leuenberger hat bei RaBe darüber berichtet.

Zu den Musiker*innen, welche ab sofort wieder in den neuen alten Mauern ihr Handwerk verrichten, gehört auch Vincente Climent Calatayud. Er ist einer der sechs Posaunisten im Orchester und seinem Instrument komplett verfallen, seit er zum ersten Mal ein Bild davon sah. «Ohne zu wissen, wie das Instrument heisst, geschweige denn, wie es klingt, war für mich klar: das will ich spielen», sagt Vincente. 13 Posaunen hat der gebürtige Spanier bis anhin gesammelt, darunter sind auch solche der Marke Vincent Bach, der Rolls Royce unter den Posaunen. Dieses Instrument würde er nie und nimmer verkaufen, sagt Vincente, es sei für ihn von unbezahlbarem emotionalen Wert. Im Interview mit RaBe gibt er eine Kostprobe, wie unterschiedlich seine verschiedenen Posaunen klingen.

Schwabenlande im Schweizerland: Staatsbürgerschaft annulieren

Schauspieler und Regisseur Dennis Schwabenland will Schweizer Bürger werden und berichtet bei RaBe alle sechs Wochen über dieses nicht ganz einfach Unterfangen. Heute Teil 5: Annulation.