Kontrabass im Vordergrund – DO 12.September 2019

DO 12.September 2019, 23:00-24:00

Crisscross…Jazz kreuz und verquer – mit Jürg Solothurnmann

Im Focus: Kontrabass im Vordergrund

Die Musikerwitze über die „namenlosen“ Bass-Begleiter im Hintergrund kursieren zwar weiterhin, aber die technischen und spielerischen Entwicklungen haben dieses Klischee längst widerlegt. Der Kontrabass ist zum vollwertigen Soloinstrument geworden, und immer mehr sind Bassisten auch tonangebende Virtuosen, Bandleader und Komponisten. Crisscross bringt unterschiedliche aktuelle Aufnahmen von Christian McBride, Larry Grenadier, Stephan Crump, Jeff Denson, Mark Dresser und Michael Formanek. Und in ihren Bands haben auch Musikerinnen wie Ingrid Laubrock, Nicole Mitchell und Mary Halvorsen die Initiative. 2019.09.13.AL Crisscross.Bass in the Foreground