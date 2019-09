Eine Reise in ferne Welten mit Meister Lampe

John Bürgin (CH Beats SRF 3) definiert die Musik von Meister Lampe als eine Art Global Beats – zu klischeehaft wäre es zu sagen Meisters Lampe Musik ist einfach Weltmusik. Musik die geprägt ist von Einflüssen aus aller Welt, von Reisen und von anderen Kulturen. Meister Lampes Musik macht hungrig, die Musik lässt mich träumen, von der weiten Welt, von der lauwarmen Brise des Meeres, aber auch von den frischen Gewürzen der nahöstlichen Märkte.

Meister Lampe seine Beats strahlen eine unglaubliche Lockerheit einer neuen Hip Hop Generation aus. Treu (ja die Hip Hop Oldies wissen was ich meine) sampelt Meister Lampe Vocals, Instrumentals aus seinen lang gesuchten, von weit herkommenden, Folk- und Worldplatten. Die Samples verarbeitet er dann auf seiner MPC 1000 oder mit der SP404. Seine Beats, mit guten Bässen unterlegt und gespickt mit einer Prise Habibi Funk, Ethio-Jazz, African, Tropical und Latin. Beim ersten hören des Albums Orb 2 erinnerten mich die Beats von Meister Lampe an Onra Fundamentals, an DJ Shadows Album Endtroducing, an Alma Negra und Ernestos Chahoud Boiler Room DJ Set. Habibi-Beat!

Seine Musik ist zeitgenössisch und zukunftsweisend zu gleich. Wie lange es wohl noch dauert bis Mr. Bongo, Sofrito Super Singles oder High Life bei ihm anklopfen?

Meister Lampe aus Basel produzierte bereits so einige Künstler im In- und nahen Ausland. Rapper wie Johnny Rakete, Edgar Wasser, LUX, Veedel Kaztro oder La Nefera sind nur einige die auf Beats von Meister Lampe rappen durften.

Wir sind also gespannt und freuen uns auf ein Live Set von ihm bei Gschächnütschlimmers am Freitag den 13.09.