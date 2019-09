Studio-Sesssion: Dúo Luna-Tobaldi

Der Herbst steht vor der Tür und bringt die legendären Radio-Studio-Sessions der Tangosendung El Gato Calculista mit.

Am Freitag 20.09 besucht uns das Duo von Luciano Tobaldi (Baneneón-Gesang) und Agustín Luna (Gitarre) aus Argentinien. Das renommierte Tangoduo befindet sich in einer neuen Europatournee und macht in Bern den obligatorischen Halt.

Das Team von El Gato Calculista lädt euch herzlich in den gemütlichen Saal von RaBe am Randweg 21 und freut sich auf die schöne Musik und ein Glass mit unseren Tango- und Radiofreunden.

Türe: 18:30 Uhr

Konzert: 19:00 (sehr pünktlich)

Kollekte (für die MusikerInnen)

Mehr Infos:

https://www.facebook.com/DuoLunaTobaldi/

https://youtu.be/orj6tNDWH44

https://youtu.be/qUFOBPsSTkI

https://www.facebook.com/events/375075466507416/