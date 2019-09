Am 20. Oktober 2019 sind Schweizer Wahlen. Wir senden aus dem Ständerat.

Spezialsendung zu den Wahlen 2019 – Sonntag, 20. Oktober 2019 – von 14 bis 23 Uhr – live aus dem Bundeshaus.

Wer gewinnt? Wer verliert? Werden wir in Zukunft bloss von einer grünen Welle sprechen oder diskutieren wir bald mit der ersten grünen Bundesrätin oder dem ersten grünliberalen Bundesrat? Werden die Netten zulegen oder die Unanständigen? Werden wir mehr Äpfel und Birnen im Nationalrat haben? Oder werden wir weiterhin braune Suppe mit Rösti löffeln müssen? Übernimmt eine Frauenmehrheit den Ständerat? Welche Lobbys werden in Zukunft mehr Einfluss haben? Kommt es zur Revolution, weil Grüne und Linke die Mehrheit holen? Oder bleibt alles beim Alten, weil der rechte bürgerliche Block auch nach über 150 Jahren unschlagbar geblieben ist?

Wir geben Antwort, am 20. Oktober 2019, am Wahlsonntag – live und direkt aus dem ehrenwerten Ständeratssaal. Wir analysieren die Resultate und diskutieren mit Politiker*innen, begleitet von politischer Musik: Von „Kill the Poor“ von den Dead Kennedys bis zu „Straight Outta Vagina“ von Pussy Riot. Yeah.