Was steckt hinter…

Subkutan blickt hinter die Kulissen. Wir wollen wissen, welche Zahnrädchen abseits des Rampenlichts drehen und das ganze Uhrwerk der Schweizer Kunstwelt am laufen halten. Dazu begeben wir uns ins Opernhaus und lassen einen Theatermaler zu Wort kommen. Wir finden heraus, was alles in den Hits der Schweizer Charts steckt und rekonstruieren geheimen Weg eines Kunstwerks von New York ins Kunstmuseum Bern.

…einem Bühnenbild im Opernhaus Zürich?

In der Oper oder im Theater steht oft das Schauspiel, die Musik und der Gesang im Zentrum der Aufmerksamkeit. Nichtsdestotrotz trägt auch das Bühnenbild einen wesentlicher Teil zur Inszenierung eines Werks bei. Aber was für ein Ton herrscht in der Arbeitswelt eines Theatermalers? Unsere Redaktorin Valentina Scheiwiller hat mit dem Theatermaler Levin Bräu gesprochen. Er malt die Kulissen für das Opernhaus Zürich.

…einem Hit in den Schweizer Charts?

Baschi, Bligg, Pegasus, Fabienne Louves oder Francine Jordi…Sie alle haben etwas gemeinsam: Roman Camenzind. Er ist einer der erfolgreichsten Musikproduzenten und Gründer der Musikproduktionsfirma Hitmill.. Unser Redaktor Ralph Natter hat ihn in Zürich in seinem Studio besucht, um herauszufinden, ob es ein Rezept für einen Hitsongs gibt.

…dem Kunsttransport?

Von New York in’s Berner Kunstmuseum: Die abenteuerliche Reise eines Kunstwerks. Unsere Redaktorin Nina Hofmann spricht mit einem Experten, der Kunsttransporte organisiert und aufgrund seiner heiklen Mission anonym bleiben muss.