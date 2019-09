Wir sagen tschüss & danke, Michael Spahr!

Lieber Michu,

deine Hemden mit abenteuerlichen Mustern waren stets eine Augenweide. Und wenn du dir zum Gaudi beim Rasieren einen Schnauz stehen gelassen hast und mit verspiegelter Fliegerbrille in der Redaktion aufkreuzt bist, haben wir dich auch schon mal als abgehalfterten Porno-Star der 70er-Jahre bezeichnet. Du selber hast darüber am meisten gelacht. Dein Humor, die Vorliebe für Schräges, deine Selbstironie und die berühmt-berüchtigten Ansagen, die auch schon mal kleine Kinder in die Flucht schlugen, haben uns in all den Jahren sehr viel Freude und Lachfalten beschert.

Du warst aber auch einer, der mit grossem Wissen über lokal- und weltpolitisches Geschehen immer wieder spannende Beiträge und Kommentare lieferte. Du warst der, der unermüdlich unseren Online-Auftritt vorantrieb. Du hast bei Wahlen kompetent aus dem Rathaus berichtet und für RaBe Projekte angerissen und ausgeführt, so zum Beispiel auch das Berufsbildungsradio. Ironischerweise kommst du uns nun genau deshalb abhanden.

Lieber Michu, mit dir fliegt ein lustiger, engagierter und kompetenter Journalist aus dem RaBe-Horst aus. Mit deinem Abgang werden Sitzungen jetzt vielleicht ein bisschen kürzer, andererseits hinterlässt du ein immens grosses Loch – nicht nur wegen deinem Bauchumfang. Wir werden unser Bestes tun, deine journalistischen Fussstapfen zu füllen. Danke für neun Jahre RaBe-Herzblut!!!

Deine News-Ladys: Giselle, Katrin & Wilma

P.S. All das hat deine Frau letzte Nacht auch gesagt 😉

Michael Spahr hat neun Jahre lang als Journalist in der Info-Redaktion gearbeitet. Er verlässt uns auf Oktober um bei berufsberatung.ch eine Stelle anzutreten. Mit seiner Sendung The Vidiot (Montag, 17-18Uhr, alle 4 Wochen) wird er RaBe weiterhin zumindest ein bisschen erhalten bleiben.