Wir begrüssen am Freitag 27. September das Duo FAUX in der Sendung.

tralala und chaudlait spielen 2 Stunden „Musik am Ereignishorizont“.

Ihre Selection bewegt sich zwischen elektronischer Avantgarde und Destruktion.

„It’s all about crime“ als Wahlspruch für Produktionen ausserhalb der Klubkontexts – wondering was da kommt? – auf jeden Fall Spannendes.

Sendung von 22-00 Uhr