Playlist vom 03.10.2019

Eine kleine Vorschau auf den Swiss Live Talents Music Marathon, der am Wochenende vom 15./16. November 2019 in der Stadt Bern stattfinden wird: Eine riesige Bandbreite an Schweizer Musik.

Jeans for Jesus – Superstar Alina Amuri – Where To Go Now Jessiquoi – The Addict Black Sea Dahu – Thaw Lord Kesseli & The Drums – Robert My Robot Ekat Bork – Kontrol Them Fleurs – River The Last Moan – Bring Me Down There (You’ll Be Free) Billie Bird – La nuit Carrousel – Elle danse Asbest – They Kill Mama Jefferson – Banana White House Muthoni Drummer Queen – Suzie Noma True – Close Call Kohoba – Follow Mindcoma – Melodies & Medicine Klaus Johann Grobe – Downtown Pascal Gamboni – Valentina Abu – Beautiful Waste The Animen – Kill Your Darlings Prader & Knecht – Don’t Know How To Scratches – Rundown Odd Beholder – Uncanny Valley Bit-Tuner – Athina Tape Pandour – Africoins Faber – Das Boot ist voll Gina Été – Mauern