Jung und verwitwet

Selina war 18 Jahre alt, als sie neben ihrem toten Freund aufwachte. Aus dem Bedürfnis heraus, sich mit Menschen in ähnlichen Situationen auszutauschen, initiiert sie heute, vier Jahre später, den Young Widow_ers Diner Club kurz YWDC in der Schweiz. Der YWDC ist eine Initiative für Menschen, die in jungen Jahren ihre*n Lebenspartner*in verloren haben und wurde 2017 in Wien ins Leben gerufen. Heute findet der YWDC in mehreren Städten in Österreich, Deutschland und nun auch in der Schweiz statt. Immer einmal im Monat treffen sich Menschen von 20-50 Jahren, die ihre*n Partner*in verloren haben, in einem öffentlichen Lokal und setzen so das Thema Trauer mitten in die Gesellschaft.

Was der Young Widow_ers Dinner Club genau ist und warum es ihn braucht, darüber spricht Selina bei „Bi aller Liebi“. Ausserdem erzählt sie wie es ist, als junger Mensch seinen Partner zu verlieren und erklärt, wie sich diese Situation von anderen Trauersituationen unterscheidet. Schliesslich skizziert sie, wie ein gesellschaftlicher Umgang damit aussehen könnte.

Kontakt YWDC Zürich: ywdc.zuerich@gmail.com