Ahmed H. ist frei!

Ein Alptraum ist zu Ende gegangen: Seit Ende September ist Ahmed H. zurück in Zypern bei seiner zypriotischen Frau Nadia und seinen Kindern. 4 Jahre lang sass der Syrer unschuldig im Gefängnis in Ungarn.

Nach einem denkwürdigen politischen Schauprozess (vgl. RaBe-Info Sept18) wurde er am 20. September 2018 wegen angeblichem Terrorismus zu 5 Jahren Haft verurteilt.

Die Anklage geht zurück auf die Ereignisse im Sommer 2015, als Ungarn von einem Tag auf den anderen die Balkanroute schloss, und Wut und Verzweiflung über die verweigerte Einreise nach Europa an der Grenze bald in Gewalt umschlugen. Es kam zu schweren Ausschreitungen zwischen Geflüchteten und Polizeikräften, der Grenzzaun wurde beschädigt und PolizistInnen mit Steinen beworfen, die ihrerseits mit Tränengas und Wasserwerfern zurückschlugen.

Im Zuge dieser Proteste wurde Ahmed H. verhaftet. 3 Jahre lang sass er in Budapest in Untersuchungshaft, während ihn die rechtsnationalistische Fidesz-Regierung von Victor Orban zu einem gefährlichen Terroristen hochstilisierte, um ihn für ihre fremdenfeindliche Hetzkampagne gegen MigrantInnen und Geflüchtete zu missbrauchen.

Im Herbst 2018 bestätigte auch die letzte gerichtliche Instanz den Terrorismusvorwurf, obwohl sämtliche Beweise gegen Ahmed H. inzwischen widerlegt worden sind. Die letzte Instanz reduzierte die Haftstrafe jedoch auf das Minimum von 5 Jahren und weil die Untersuchungshaft zur Haftstrafe hinzugerechnet wurde, wurde Ahmed H. wegen guter Führung im Januar 2019 vorzeitig freigelassen.

Ahmed H. ist mit einer Zypriotin verheiratet. Deshalb hätte er nach seiner Freilassung im Rahmen der Familienzusammenführung eigentlich sofort die Erlaubnis erhalten sollen, nach Zypern einzureisen. Dennoch vergingen weitere 6 Monate, bis ihm die zypriotischen Behörden, wohl auch unter Druck der internationalen Solidaritätskampagne, die Einreise erlaubten.

Zurück in Zypern strebt Ahmed H nun seinerseits zwei Gerichtsprozesse an: Einerseits will er erneut gerichtlich gegen seine Verurteilung als angeblicher Terrorist vorgehen und andererseits will er aufgrund der Verleumdungskampagne Klage gegen den ungarischen Staat einreichen. Gleichzeitig versuchen Ahmed H. und seine Frau Nadia die schwierige Zeit der Gefangenschaft zu verdauen und in ihr altes Leben zurückzufinden, wie sie im Gespräch mit RaBe sagten:

Das Original-Interview in Englisch: