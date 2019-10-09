CD-News – DO 10. Oktober 2019

DO 10.Oktober 2019, 23:00-24:00
Crisscross…Jazz kreuz und verquer – mit Jürg Solothurnmann
Im Focus: Eine Vorschau für MAX JENDLY BB: REMAKE – MILES DAVIS/ GIL EVANS am 15.10. im Theater National Bern und CDs zwischen Geschichte und Aktualität:
LAFAYETTE GILCHRIST: DARK MATTER – Lafayettegilchristmusic
STEFAN AEBY: SOLO PIANO – Intakt
SAM NEWSOME: CHAOS THEORY – SONG CYCLES PREPARED FOR SAXOPHONE – Somenewmusic
REID ANDERSON/ DAVE KING/ CRAIG TABORN: GOLDEN VALLEY IS NOW – Intakt
CHRIS SPEED TRIO: RESPECT FOR YOUR TOUGHNESS – Intakt