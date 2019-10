CD-News – DO 10. Oktober 2019

DO 10.Oktober 2019, 23:00-24:00

Crisscross…Jazz kreuz und verquer – mit Jürg Solothurnmann

Im Focus: Eine Vorschau für MAX JENDLY BB: REMAKE – MILES DAVIS/ GIL EVANS am 15.10. im Theater National Bern und CDs zwischen Geschichte und Aktualität:

LAFAYETTE GILCHRIST: DARK MATTER – Lafayettegilchristmusic

STEFAN AEBY: SOLO PIANO – Intakt

SAM NEWSOME: CHAOS THEORY – SONG CYCLES PREPARED FOR SAXOPHONE – Somenewmusic

REID ANDERSON/ DAVE KING/ CRAIG TABORN: GOLDEN VALLEY IS NOW – Intakt

CHRIS SPEED TRIO: RESPECT FOR YOUR TOUGHNESS – Intakt