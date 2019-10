polyphon-Sendung vom September 2019

Der Nationalsozialistische Untergrund – kurz NSU – war eine rechtsextreme terroristische Gruppe in Deutschland, die zahlreiche rassistische Morde und Anschläge verübt hat. Etwas mehr als ein Jahr nach dem Ende des 1. NSU-Prozesses in München wollen wir schauen, was seitdem geschehen ist.