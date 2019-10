NEW MUSIC ALERT: BLK OUT Radio-Hosts mit eigener EP !

Unsere Moderatoren von Blackout Radio (BLK OUT Radio) sind nicht nur wissbegierige Musikdetektive, sondern feilen auch selbst an den Hits von morgen. Vor wenigen Tagen veröffentlichten die langjährigen Musiker Livforit und Rhymesayer (früher bekannt als Fresh L resp. Yung Blood vom jungen Berner Rap-Movement New Jack) ihre facettenreiche Collaboration EP namens „LivfoRhymes„. Die mittlerweile erwachsene Ausgabe der beiden Herren ist ein Subduo des Movements unter dem Pseudonym „LivfoRhymes“ und erweitert mit experimentierfreudigem Sound ihren bestehenden Horizont. Im Interview oben gewinnst Du einen Einblick in Rhymesayers Gastauftritt bei AWARE TV, worin die EP ebenfalls thematisiert wird.

Hier kannst Du dir die ganze EP auf YouTube anhören und die dazugehörigen Musikvideos geniessen. Viel Spass !