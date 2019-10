The Hottest Morning Show In Town!

Playlist vom 16.10.19

Pete Wingfield – Eighteen With A Bullet

Frank Sinatra – That’s Life

Marlena Shaw – Woman Of The Ghetto

Admas – Anchi Bale Game

Minnie Riperton – Inside My Love

Sounds Orchestral – Image

Art Farmer – Soul Sides

Koichi Sakai – Wono Yoruba

Nihiloxica – Endongo

Osunlade – Dionne

Kawuku Sound – Many Hands

KOKOKO! – Buka Dansa

Mdou Moctar – Asshet Akal

Mamman Sani – Lamru

KOMPROMAT – De Mon Âme À Ton Âme (feat. Adele Haenel)

She Past Away – Ağıt

Boy Harsher – Pain

Funky 4+1 – Thats The Joint

Chill Rob G – Chillin‘

Mads Veslelia – I Don’t Fuck Around

Zero – Rumors

Little Simz – Venom

Afrique – House Of Rising Funk

Jean Pierre Mirouze – Sexopolis

Alex Puddu – Feeling Saxy

Fat Larry’s Band – Act Like You Know

Positive Force – We Got the Funk

Jun Fukamachi – Sea Horses

The Crusaders – Put It Where You Want It

Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp – Lost And Found

Frustration – Some Friends

Charles de Goal – Frédéric

OTO – Anyway

Schwellkörper – Liebe, Triebe, Diebe, Hiebe

Le Roi Angus – Ringo Pornstar

The Bernie and The Jörgi – Rundfunk