Erster Feminist im CH-Rap: BIGMAA.

Anfangs 2018 war der Berner Rapper BIGMaa aka Breitsch Biggie aka Yung Lötscher mit dem Album «$chlimm $chlächt» bereits einmal bei uns in der Sendung. In der Zwischenzeit hat der DIY-Künstler zwei weitere Mixtapes releast: Nom de Dieu Part 1 und 2. Auf den beiden Mixtapes bewegt sich Bigmaa zwischen Boom-Bap, Trap und Conscious. Die Beats sind mit guten Samples und teilweise mit Spanischen- und Französischen Vocals unterlegt und man spürt spätestens beim Track Rosa die Verbundenheit BIGMaa’s zu Argentinien mit dem Ausschnitt aus dem Film El secreto de sus ojos.

Beim Song Rap isch (ja Max Herre hat auch so ein Track) dreht sich alles um Rap und eben darum, dass Rap viel mehr sein kann als all die Hip Hop Klischees, die oft in den Massenmedien kursieren. Begleitet auf dem Track wird BIGMaa von MCklopädie:

Rap isch, knackfrisch wie d’Arktis, will Fakt isch, dass das en didaktische Akt isch, wo praktisch, verpackt isch, und jede Abschnitt im Takt isch, Nachtschicht um Nachtschicht. Zum d‘ Nachricht transportiere wines Frachtschiff, Rap bringt Ergäbnis wiene Abstrich, Nach gnauere Betrachtig, jedi Zeilä e Gsellschaftlechi Abschrift! (Rap Isch, Nom de Dieu Part 1)

Rap isch King und trotzdem hat BIGMaa die Szene satt. Zu oft, ist leider Rap sexistisch, mittlerweile sehr platt und nur doch da um zu provozieren?

Warum BIGMaa der erste Feminist im CH-Rap ist, beweist er gekonnt zusammen mit KimBo im Track Abschiedskuss auf dem zweiten Mixtape Nom de Dieu Part 2. Adieu Sexismus! Adieu Sexismus!

BIGMaa beschäftigt sich auf beiden Mixtapes durchgehend mit sozialen Problemen unserer heutigen Gesellschaft- Conscious! Wir freuen uns auf dich am 18.10.2019!