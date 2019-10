Mehrsprachige Gina Été solo / Cozy Avant-Pop mit Ja Ja Dickicht

In der ersten Stunde kam Gina Éte vorbei. Mit ihr sprachen wir über ihre Motivation, Musik zu machen, über das Abenteuer den Videoclip zu „Mauern“ zu drehen. Kürzlich hat sie die EP „Oak Tree“ herausgegeben und schon bald, im November, wird sie zusammen mit einem Orchester in Köln auftreten. In der Sendung durften wie die zwei Stücke „Oak Tree“ und ein weiteres noch unbenanntes Stück (Hast du eine Idee dazu? Dann steck es ihr!) hören, die sie solo nur mit der Viola alleine spielte.

In der zweiten Stunde kamen Pascal und Michael von Ja Ja Dickicht vorbei. Mit ihnen sprachen wir über den Spagat zwischen experimenteller Musik und Pop, den sie mit ihrer Musik versuchen. In der Sendung spielten sie die zwei Songs „Fractors“ und „Lights Out“ in einem sehr „cozy“ Setup, wie auf dem Foto zu sehen ist und in der Sendung zu hören ist. Sie taufen ihre EP „Wrong Maps“ zusammen mit Clok Tiks im Rössli Bern, am 6. November 2019, ein wenig später dann, am 6. Dezember spielen sie noch im Mokka.

Sendung verpasst? Hier kannst du sie nachhören: Radieschen-Sendung vom 17. Oktober 2019