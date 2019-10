Ginger Baker, erster Schlagzeug Superstar des Rock.

Legendär ist sein geniales Schlagzeugsolo „Toad“ aus dem 1966 Album Fresh Cream, eines der ersten aufgenommenen Schlagzeug Soli in der Rockgeschichte. Zum Gedenken an den Cream & Blind Faith Schlagzeuger Ginger Baker, Virtuose und launischer Exzentriker bringt Abbazappa, am Dienstag 29.10.2019 von 20:00 bis 21:00 Lieder, die Du wahrscheinlich, no nie ghört hast zb. Sunshine Of Your Love, White Room